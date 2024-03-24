Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать необычный и несладкий перекус из известного блюда.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля (5-6 штук)
- 300 г творога (жирность 5%)
- 250 г брынзы
- 50 г муки
- 100 г яиц (2 штуки)
- соль (по вкусу)
- красный перец (по желанию)
Приготовление:
Очистите картофель и сварите его в подсоленной воде до готовности. Затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Пока картофель остывает, в большой миске соедините творог, брынзу и яйца. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, когда картофель немного остынет, разомните его в пюре и добавьте к смеси с творогом и брынзой. Перемешайте.
Добавьте муку, соль и красный перец по вкусу. Перемешайте, пока все ингредиенты не объединятся в однородную массу.
Слепите сырники из получившегося теста и обваляйте их в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте сырники с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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