Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать необычный и несладкий перекус из известного блюда.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля (5-6 штук)
  • 300 г творога (жирность 5%)
  • 250 г брынзы
  • 50 г муки
  • 100 г яиц (2 штуки)
  • соль (по вкусу)
  • красный перец (по желанию)

Приготовление:

Очистите картофель и сварите его в подсоленной воде до готовности. Затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Пока картофель остывает, в большой миске соедините творог, брынзу и яйца. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, когда картофель немного остынет, разомните его в пюре и добавьте к смеси с творогом и брынзой. Перемешайте.

Добавьте муку, соль и красный перец по вкусу. Перемешайте, пока все ингредиенты не объединятся в однородную массу.

Слепите сырники из получившегося теста и обваляйте их в муке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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