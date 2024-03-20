Морковь по-корейски смакует не только как закуска, но и как непревзойденный ингредиент ко многим домашним блюдам.

Ее добавляют в салаты, хот-доги и хрустящую и душистую шаурму. Благодаря моркови по-корейски это популярное блюдо будет еще более сочным.

Одним из рецептов шаурмы с морковью по-корейски поделилась фудблогер и автор страницы «Hotuyte ta smakuyte».

Понадобятся такие ингредиенты: лаваш, сметана, кетчуп, горчица в зернах, курочка, морковь по-корейски, томаты черри, руккола, сыр моцарелла.

Шаурма с морковью по-корейски.

Куриное филе заранее необходимо отварить, запечь в духовке или поджарить на сковороде.

Ход приготовления шаурмы очень простой и быстрый. Курочку и томаты необходимо порезать, помыть рукколу, а сметану, кетчуп и горчицу в зернах смешать. Сыр натираем.

Морковь по-корейски можно использовать магазинную. А можно приготовить на скорую руку самостоятельно, натерев и добавив соль, перец, сахар, сухой чеснок, масло, уксус.

Шаурма с морковью по-корейски.

Ингредиенты заворачиваем в лаваш, смазанный соусом, и отправляем шаурму с морковью по-корейски на гриль или сухую сковороду.

«Я думаю, можно справиться за 10 минут! Только ешьте медленно – наслаждайтесь каждым кусочком», - отметила фудблогер, демонстрируя хрустящую и душистую шаурму.

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