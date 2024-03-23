Начинки с добавлением пекинской капусты получаются вкусными и легкими.

Пекинскую капусту используют не только при приготовлении салатов, но и других блюд. Пекинскую капусту маринуют, тушат и жарят.

Из пекинской капусты делают очень нежные голубцы, пикантные закуски и диетические рулеты, используя нежные листья, как тесто или лаваш.

Также пекинскую капусту можно использовать в качестве ингредиента при приготовлении начинок для различных блюд. Таким рецептом, в частности, поделилась автор страницы с рецептами и фудблогер Надежда Кириленко.

«Невероятно вкусная начинка», – рассказала Надежда.

Бесподобная начинка с пекинской капустой.

В своем случае фудблогер использовала эту начинку для приготовления перекуса из жареного лаваша.

Ингредиенты для блюда необходимы: Лаваш, Фарш - 500 г, Соль и перец по вкусу, а также пекинская капуста.

Особую роль в этом блюде играет соус, поэтому для его приготовления необходимы следующие ингредиенты: Майонез – 4 ст.л, Кетчуп – 2 ст.л, Горчица – 1 ст.л, Чеснок – 1 зубчик, копченая паприка – 1 ч.л, Лук – 1 шт, Маринованные огурцы – 2-3 шт, а также соль и перец.

Шаг первый – делаем соус из майонеза, кетчупа, горчицы и специй. Добавляем в него нарезанные огурцы и лук – размешиваем.

Бесподобная начинка с пекинской капустой.

Теперь смазываем лаваш фаршем и обжариваем на сковороде.

«На обжаренный лаваш с фаршем кладем капусту, соус и заворачиваем. Сытный и вкусный перекус готов!», – рассказала Надежда.

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