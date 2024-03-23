Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать нежный десерт - яблочные маффины с нежным вкусом и насыщенным ароматом.

Ингредиенты:

Тесто:

150 г яиц (3 шт.)

70 г белого сахара (2 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)

70 г тростникового сахара (2 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)

130 мл подсолнечного масла (рафинированного)

170 г белого йогурта или кефира

300 г муки (10 ст. л. с горкой)

8 г разрыхлителя (2 ч. л.)

щепотка соли

ванильный сахар

корица (по желанию)

200 г яблок (2 шт.)

Штройзель:

50 г муки (2,5 ст. л. без горки)

50 г тростникового сахара (2 ст. л. с горкой)

35 г сливочного масла

Приготовление:

Приготовьте штройзель: смешайте муку с тростниковым сахаром, добавьте кубики сливочного масла и растирайте кончиками пальцев до получения крошки. Поставьте в морозильную камеру на 10-15 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовьте тесто: смешайте все сухие ингредиенты (муку, белый и тростниковый сахара, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу) в одной миске. В другой миске смешайте влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская подметила, добавьте влажные ингредиенты к сухим и перемешайте. Добавьте кубики яблок и перемешайте.

Наполните формочки для мафинов тестом на 2/3, так как оно будет хорошо подниматься. Посыпьте сверху замороженной крошкой.

Выпекайте мафины в разогретой до 180 градусов духовке на 25 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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