Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать нежный десерт - яблочные маффины с нежным вкусом и насыщенным ароматом.
Ингредиенты:
Тесто:
- 150 г яиц (3 шт.)
- 70 г белого сахара (2 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)
- 70 г тростникового сахара (2 ст. л. с горкой + 1 ст. л. без горки)
- 130 мл подсолнечного масла (рафинированного)
- 170 г белого йогурта или кефира
- 300 г муки (10 ст. л. с горкой)
- 8 г разрыхлителя (2 ч. л.)
- щепотка соли
- ванильный сахар
- корица (по желанию)
- 200 г яблок (2 шт.)
Штройзель:
- 50 г муки (2,5 ст. л. без горки)
- 50 г тростникового сахара (2 ст. л. с горкой)
- 35 г сливочного масла
Приготовление:
Приготовьте штройзель: смешайте муку с тростниковым сахаром, добавьте кубики сливочного масла и растирайте кончиками пальцев до получения крошки. Поставьте в морозильную камеру на 10-15 минут, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовьте тесто: смешайте все сухие ингредиенты (муку, белый и тростниковый сахара, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу) в одной миске. В другой миске смешайте влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская подметила, добавьте влажные ингредиенты к сухим и перемешайте. Добавьте кубики яблок и перемешайте.
Наполните формочки для мафинов тестом на 2/3, так как оно будет хорошо подниматься. Посыпьте сверху замороженной крошкой.
Выпекайте мафины в разогретой до 180 градусов духовке на 25 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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