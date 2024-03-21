Победитель седьмого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился рецептом быстрой, простой и невероятно вкусной сырной закуски.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить запеченный камамбер в тесте, который станет идеальным дополнением к бокалу вина. На ее приготовление уйдет 25 минут, а результат приятно удивит всех гостей.

Для приготовления этой закуски победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

сыр камамбер/бри - головка

тесто слоеное бездрожжевое - 2 листа

ветчина/прошутто - 150

чеснок – 1 зуб.

базилик (можно без него)

оливковое масло

соль и перец

цедра лайма

яйцо – 1 шт.

"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский раскатывает пласт слоеного теста, выкладывает на него кусочки хамона или прошутто, как на видео, а по центру – головку камамбера.

Сверху на сыр выкладываем чеснок, нарезанный тоненькими слайсами, листики базилика, добавляем цедру, соль, перец, немного поливаем оливковым маслом и заворачиваем сначала в хамон, а затем и в тесто.

На втором листе теста победитель "Мастер Шеф" делает надрезы и накладывает его на завернутый сыр, чтобы образовался красивый узор, как на видео.

Выкладываем камамбер в тесте на противень, застеленный пергаментом, и смазываем сверху размешанным яйцом. Отправляем сыр в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут – и закуска готова.

"Удивите своих гостей запеченным камамбером. Это так быстро, это так просто!", – советует звезда "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

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