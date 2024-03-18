Некоторые приложения и игры могут значительно нагружать процессор, что приводит к замедлению работы устройства.

Время от времени любой смартфон может начать замедляться и подвисать и это может быть связано не только из-за внешней техничной неисправности. Иногда проблема внутри и может быть исправлена без вмешательства сервисного центра. В таких случаях также нет необходимости сразу бежать за новым смартфоном, потратив много средств.

Так, проблемы могут быть вызваны несколькими причинами.

Недостаточно свободного места для хранения данных. Когда устройство заполнено фотографиями и видео, оно может начать замедляться из-за нехватки памяти. Решение проблемы - удалить ненужные файлы или переместить их на внешний носитель. Также проверить дубликаты фото и лишние фото и видео, что подгружают различные приложения, как Телеграм. В настройках приложения нужно вообще убрать автозагрузку видео и фото.

Загруженные приложения и игры. Некоторые приложения и игры могут значительно нагружать процессор, что приводит к замедлению работы устройства. Лучше избавиться от тех, которые вы не используете, и периодически очищать кэш.

Устаревшая операционная система. Обновление операционной системы может исправить множество проблем, включая улучшение производительности и оптимизацию телефона, проверяйте в настройках, не нуждается ли система в серьезном обновлении. Скачивание может занять много времени из-за долгого отсутствия абгрейда.

Заполненный кэш или оперативная память. Постоянное использование приложений и просмотр веб-страниц может привести к заполнению кэша и оперативной памяти. Регулярная очистка устаревших данных ваших приложений помогут улучшить оптимизацию.

Наличие вирусов. Телефон после скачивания вредоносного ПО ведет себя несколько иначе, медленно загружается, скачивает другие файлы, не дает установить программы и повреждает существующие. Нужно провести анализ на вредоносные программы и избавиться от всего, что вредит вашей технике. В крайнем случае, можно сделать сброс до стартовых настроек.

Физические повреждения. Частые падения могут привести к физическим повреждениям, которые могут замедлить работу устройства. В таких случаях необходимо обратиться к специалистам по ремонту.

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