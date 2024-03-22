Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила в этот раз рецепт абрикосового пирога с сырным тестом - это невероятно нежное летнее лакомство, которое готовится очень легко и быстро. Готовьте и наслаждайтесь этим вкусным десертом, сразу подметила Глинская.

Ингредиенты:

Для сырного теста:

120 г сливочного масла (комнатной температуры)

250 г кисломолочного творога (жирностью 5%)

Ванильный сахар

100 г яиц (2 шт.)

100 г сахара (4 ст. л.)

8 г разрыхлителя (2 ч. л.)

220 г муки (11 ст. л. без горки)

Для абрикосовой начинки:

400 г абрикосов

30 г сахара (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л.)

1 апельсин (средний)

20 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)

Приготовление:

Приготовление сырного теста:

В миске смешайте сливочное масло и творог до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте ванильный сахар, яйца, сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, продолжая перемешивать, пока не получится мягкое и эластичное тесто. Не перетирайте.

Приготовление абрикосовой начинки:

Мелко нарежьте абрикосы, смешайте их с сахаром и кукурузным крахмалом.

"Мастер Шеф" Глинская подмечает, добавьте сок апельсина и перемешайте.

Сборка и запекание:

Выложите половину теста в форму, застеленную бумагой для выпечки, и равномерно распределите абрикосовую начинку.

Накройте начинкой оставшееся тесто, придавая форму пирога.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут, или пока пирог не станет золотистым.

После выпечки дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте и подавайте к столу, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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