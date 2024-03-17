Многие люди часто жалуются на то, что аккумулятор телефона не держит заряд или исчезает очень быстро.

Если аккумулятор вашего телефона начала быстро разряжается, то вы нашли правильное место.

Проблема с зарядом телефона возникает по многим причинам, которые мы собираемся обсудить здесь.

Телефон не держит заряд - для начала найдите энергоемкие приложения.

Если аккумулятор вашего телефона не держит заряд, важно выяснить, какие приложения наносят ущерб времени автономной работы вашего телефона.

Перейдите в «Настройки» > «Аккумулятор» и найдите энергоемкие приложения. Проверьте последние 24 часа и последние 7 дней и избавьтесь от тех приложений, которые потребляют большую часть батареи, если они не так важны.

Затем отключите функцию автоматической загрузки. Функция автоматической загрузки ваших электронных писем может быть причиной того, что аккумулятор iPhone не держит заряд.

Кто-то всегда может связаться с вами по телефону или по SMS, и вы можете пропустить push-сообщения, которые разряжают аккумулятор вашего телефона.

Вы можете вручную проверить это, зайдите в «Настройки» > «Почта, контакты, календари» > «Получить новые данные» > отключить «Push». Нажмите на любую учетную запись в разделе «Получить новые данные» > «Вручную».

Повышенная яркость обычно быстрее разряжает батарею телефона.

Рекомендуется уменьшить яркость для экономии энергии. Вы можете сделать это, проведя вниз по панели уведомлений, а затем сдвинув панель яркости влево. Альтернативно вы также можете перейти в «Настройки» > «Экран и яркость» > сдвинуть ползунок яркости влево или включить «Автояркость». Он отрегулирует яркость в соответствии с окружающим освещением и сведет к минимуму проблему.

Замените батарею. Несмотря на все попытки, аккумулятор телефона по-прежнему не держит заряд, тогда проблема связана с аккумулятором, а не с программным обеспечением телефона. Обратитесь в магазин и замените аккумулятор на новый. Новая батарея точно решит проблему.

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