Из всех проблем, с которыми вы можете столкнуться используя телефон, одной из самых сложных является подключение к Wi-Fi.

Сложность проблемы с подключением к Wi-Fi связано с тем, что почти все, что вам нужно делать на вашем телефоне, требует подключения к Интернету.

Поэтому проблемы с Wi-Fi могут парализовать работу телефона.

Тем не менее, это проблема, которая довольно распространена среди пользователей телефонов, и есть способ решить их самостоятельно.

Итак, как же действовать, если Wi-Fi не работает на телефоне?

Для начала проверьте все ваши кабели и соединения к Wi-Fi. Это может показаться очевидным. Но проверка кабелей и соединений должна быть вашим первым шагом. Меньше всего хочется предпринимать более решительные действия, когда в проблеме всего лишь отсутствующее или поврежденное соединение.

Если Wi-Fi не работает на телефоне - попробуйте перезагрузите смартфон, модем и маршрутизатор. Имейте в виду, что все устройства, необходимые для бесперебойного соединения, могут зависать или тормозить, тем самым влияя на соединение Wi-Fi с телефоном. Перезагрузка модема и маршрутизатора может быть именно тем, что вам нужно для подключения. Также может потребоваться перезагрузка телефона перед повторным подключением.

Если перезагрузка телефона не помогает подключить Wi-Fi или он не работает, возможно, пришло время принять более решительные меры. Сброс настроек сети наверняка решит проблему. Но мы должны предупредить вас, что это приведет к потере текущей сотовой сети телефона, настроек Wi-Fi, паролей Wi-Fi и настроек VPN.

Для этого откройте приложение настроек на своем компьютере и нажмите «Общие». Затем нажмите «Сброс», а затем выберите «Сбросить настройки сети».

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