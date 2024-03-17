Ваш смартфон везде с вами, он хранит так много личной информации и способен практически на все.

Вы выбрали модель, цвет и комплектацию, но внезапно ваш телефон начал капризничать.

Хотя не все симптомы указывают на необходимость замены смартфона, вот пять довольно плохих признаков того, что телефон скоро выйдет из строя.

1. Приложения или телефон постоянно выходят из строя. Если у вас неисправное приложение, проверьте, есть ли для него доступное обновление. Если это не решит проблему, рассмотрите возможность его удаления.

2. Повреждение дисплея (не стекла). Хотя легко определить, когда стеклянный слой вашего экрана разбит (оно выглядит как любое другое разбитое стекло), повреждение самого экрана не всегда так очевидно на первый взгляд.

3. Вода или другие внутренние повреждения. Большинство новых телефонов имеют некоторую водонепроницаемость, но она все равно может просачиваться внутрь. Первое, что вам нужно сделать, это выключить телефон. Затем протрите телефон и постучите по нему, чтобы вытряхнуть воду из всех портов.

4. Перегрев/вздутие аккумулятора. Если ваш телефон серьезно перегревается, закройте все приложения и отключите Bluetooth, службы определения местоположения, Wi-Fi и фоновое обновление приложений. Вы хотите остановить как можно больше процессов, чтобы дать процессору передохнуть.

5. Телефон не включается. Если ваш телефон не включается, что бы вы ни делали, вероятно, он заблокирован. Это могло произойти, если работа вашего телефона была прервана во время обновления прошивки. По-настоящему сломанный телефон починить непросто, и лучший вариант — отнести его в ремонтный центр.

Читайте также:

Что делать, если телефон "завис": советы, как быстро реанимировать смартфон

Как настроить новый телефон iPhone: самый быстрый способ

Как отследить телефон, если вы его потеряли: самый лучший и самый простой способ.