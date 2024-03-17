В Украине существуют два условия для получения пенсии по возрасту, а также необходимые документы для ее оформления. Обращаться за назначением выплат можно в любой удобный момент.

Согласно законодательству "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право на пенсию по возрасту. Для этого необходимо подать заявление и соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

В 2024 году установлены два условия для получения пенсии по возрасту: достижение 60-летнего возраста и наличие страхового стажа не менее 30 лет. Если стаж не отвечает требованиям, есть возможность работать дальше или докупить страховой стаж.

Также в 2024 году установлено, что при наличии страхового стажа от 20 до 30 лет, пенсию по возрасту можно получить после достижения 63-летнего возраста, а при стаже от 15 до 20 лет – после достижения 65-летнего возраста.

Для оформления пенсии нужно собрать следующие документы:

Паспорт гражданина Украины или ID-карты. Справка о месте регистрации или проживания. Идентификационный номер. Трудовая книга. Справка о заработной плате. Остальные документы, подтверждающие трудовой стаж с 1 января 2004 года. Документы, подтверждающие особый статус (если есть такой). Два цветных фото размером 4×6 см для пенсионного удостоверения. Реквизиты открытого пенсионного (социального) счёта в банке.

Выплаты пенсий по возрасту начинаются на следующий день после ухода на пенсию, если обращение было подано в течение трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста. Если обращение подано позже, пенсия выплачивается со дня обращения. По желанию, пенсию можно получать по почте или на банковский счет, указав отделение Укрпочты или реквизиты банка.

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