Чешские власти помогают украинским беженцам, предоставляя денежную помощь для удовлетворения базовых потребностей, включая жилье. Эта помощь предоставляется как взрослым, так и детям, информирует OBOZ.UA.

Кто может воспользоваться гуманитарной помощью в Чехии?

Денежная поддержка доступна для уязвимых категорий с учетом всех доходов и сбережений заявителей. Суммы денежных выплат для украинских беженцев в Чехии таковы:

3490 крон (5601 грн) – для детей в возрасте до 6 лет;

4188 крон (6721 грн) – для детей от 6 до 10 лет;

5235 (8402 грн) крон – для детей с особыми потребностями;

4860 крон (7800 грн) для взрослых;

7290 крон (11700 грн) – для лиц с особыми потребностями.

После шестого месяца пребывания в Чехии суммы денежных выплат для некоторых категорий изменяются:

3130 крон (5023 грн) – для взрослых;

4860 крон (7800 грн) – для уязвимых взрослых;

7290 крон (11700 грн) – для лиц с особыми потребностями.

Условия предоставления финансовой помощи в Чехии включают ежемесячный учет общего баланса всех банковских счетов, который обновляется. Средства, предоставляемые интеграционными фондами, ассоциациями или ЮНИСЕФ, не учитываются в общем балансе.

Вместе с заявлением на получение денег заявители должны представить выписки со всех счетов, как чешских, так и зарубежных. В первый месяц получения временной защиты граждане Украины могут подать заявление в отделение Трудовой администрации Чехии. После этого подача заявок возможна только онлайн. Чтобы получить дополнительную информацию или помощь на украинском языке, физические лица могут позвонить по специальной линии Центра занятости Чехии по номеру 950 180 100 или написать на электронный адрес ua@uradprace.cz .

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