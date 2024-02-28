Питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним.

В Україні ціна на електроенергію з 1 березня залишиться незмінною та складе 2,64 гривні за кіловат-годину. Востаннє тариф на електрику було збільшено минулого літа.

За інформацією джерел в Міністерстві енергетики, наразі обговорення про збільшення тарифів не ведеться. Тариф залишатиметься стабільним до кінця опалювального сезону, але існує ймовірність, що уряд продовжить чинні регуляції, зокрема спеціальні зобов'язання, дозволяючи громадянам купувати електрику за поточною ціною.

Економія на електроенергії стає можливою з використанням двотарифного лічильника. Цей пристрій дозволяє обліковувати енергоспоживання за зниженим тарифом у нічний час. Вартість електроенергії, спожитої з 23:00 до 7:00, складатиме лише 1,32 грн за кіловат-годину.

Як приклад, при місячному споживанні 200 кВт*год за стандартним тарифом ви могли б заплатити 528 грн. Але з двотарифним лічильником, використовуючи 30% електроенергії в нічний час, ваші витрати зменшаться до 448,8 грн. Таким чином, чим більше електроенергії ви споживаєте вночі, тим більше зможете заощадити.

Економія електроенергії стає можливою за допомогою встановлення двозонного лічильника. Цей пристрій рахує витрати електроенергії вночі за зниженим тарифом. Таким чином, вартість кожного кіловат-години, використаного з 23:00 до 7:00, складатиме лише 1,32 грн.

Наприклад, якщо ви споживаєте щомісяця 200 кіловат-годин електроенергії, то за поточним тарифом ваша плата становитиме 528 грн. Проте, якщо встановлено двозонний лічильник і 30% вашого споживання енергії відбувається вночі, то ви заплатите лише 448,8 грн. Чим більше електроенергії ви використовуєте вночі, тим менше буде ваша платіжка.

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