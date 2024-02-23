Працівники газової служби можуть добровільно підписати вас на щомісячні пожертвування за послуги з розподілу природного газу.

Починаючи з 2020 року, громадяни в Україні отримують два окремі рахунки за газ: один за спожитий газ, інший за послугу з його доставки. Зараз працівники газової служби можуть запропонувати вам ще один бонусний тариф, повідомив адвокат Роман Сімутін. Алето все "розводняк".

За його словами, ви можете своєчасно сплачувати комунальні платежі за газ. Проте працівники газової служби можуть добровільно підписати вас на щомісячні пожертви в ім’я послуги розподілу природного газу - це так звана "заява-приєднання".

"Нещодавно мені також принесли таку заяву, і зараз загрожують припинити розподіл газу у випадку мого незгоду приєднатися до умов договору," - повідомив Роман Сімутін.

Згідно з законом "Про ринок природного газу", споживачі не зобов'язані укладати договір розподілу, оскільки вони не є стороною цього договору. У результаті суд відмовив "Волиньгазу" у стягненні боргу.

Адвокат пояснює, що так звана "заявка на підключення" - це всього лише "розводняк". Все тому, що вам пропонують підписати договір, але приносять звичайну заявку про приєднання.

А договір не пропонують, бо таким чином вони намагаються уникнути недоговірних відносин. Тому неможливо вимагати оплату за щось, якщо між вами відсутній узгоджений і підписаний договір.

Проте працівники газової служби можуть стверджувати, що все відбувається в межах закону і це просто стандартний додаток.

"Це не так. Повинна бути окрема угода, а не просто якась заява про приєднання до умов договору розподілу природного газу. Не піддавайтесь на це. І ще важливо відзначити, що навіть у цій заяві, яку мені принесли додому, вони вказали завищені планові об'єми споживання - це справжній обман", - додав фахівець.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.