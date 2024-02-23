Работники газовой службы могут добровольно подписать вас на ежемесячные пожертвования за услуги распределения природного газа.

Начиная с 2020 года, граждане Украины получают два отдельных счета за газ: один за потребленный газ, другой за услугу по его доставке. В настоящее время работники газовой службы могут предложить вам еще один бонусный тариф, сообщил адвокат Роман Симутин. Но то все "разводняк".

По его словам, вы можете своевременно уплачивать коммунальные платежи за газ. Однако работники газовой службы могут добровольно подписать вас на ежемесячные пожертвования во имя услуги распределения природного газа – это так называемое "заявление-присоединение".

"Недавно мне тоже принесли такое заявление, и сейчас угрожают прекратить распределение газа в случае моего несогласия присоединиться к условиям договора", - сообщил Роман Симутин.

Согласно закону "О рынке природного газа", потребители не обязаны заключать договор распределения, поскольку они не являются стороной этого договора. В результате суд отказал "Волыньгазу" во взыскании долга.

Адвокат объясняет, что так называемая "заявка на подключение" – это всего лишь "разводняк". Все потому что вам предлагают подписать договор, но приносят обычную заявку о присоединении.

А договор не предлагают, потому что таким образом они пытаются избежать недоговорных отношений. Поэтому невозможно требовать оплаты за что-либо, если между вами отсутствует согласованный и подписанный договор.

Однако работники газовой службы могут утверждать, что все происходит в рамках закона, и это просто стандартное приложение.

"Это не так. Должно быть отдельное соглашение, а не просто какое-то заявление о присоединении к условиям договора распределения природного газа. Не поддавайтесь на это. И еще важно отметить, что даже в этом заявлении, которое мне принесли домой, они указали завышенные планы о потребления - это настоящий обман", - добавил специалист.

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