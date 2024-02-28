Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным.

В Украине цена на электроэнергию с 1 марта останется неизменной и составит 2,64 гривны за киловатт-час. В последний раз тариф на электричество был увеличен прошлым летом.

По информации источников в Министерстве энергетики, в настоящее время обсуждение об увеличении тарифов не ведется. Тариф будет оставаться стабильным до конца отопительного сезона, но существует вероятность, что правительство продолжит действующие регуляции, в частности, специальные обязательства, позволяя гражданам покупать электричество по текущей цене.

Экономия электроэнергии становится возможной с использованием двухтарифного счетчика. Это устройство позволяет учитывать энергопотребление по сниженному тарифу в ночное время. Стоимость электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00, составит всего 1,32 грн за киловатт-час.

В качестве примера при месячном потреблении 200 кВт*ч по стандартному тарифу вы могли бы заплатить 528 грн. Но с двухтарифным счетчиком, используя 30% электроэнергии в ночное время, ваши затраты снизятся до 448,8 грн. Таким образом, чем больше электроэнергии вы потребляете по ночам, тем больше сможете сэкономить.

Экономия электроэнергии становится возможной посредством установки двухзонного счетчика. Данное устройство считает расход электроэнергии ночью по сниженному тарифу. Таким образом, стоимость каждого киловатт-часа, использованного с 23:00 до 7:00, составит всего 1,32 грн.

К примеру, если вы потребляете ежемесячно 200 киловатт-часов электроэнергии, то по текущему тарифу ваша плата будет составлять 528 грн. Однако если установлен двухзонный счетчик и 30% вашего потребления энергии происходит ночью, то вы заплатите только 448,8 грн. Чем больше электроэнергии вы используете ночью, тем меньше будет ваша платежка.

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