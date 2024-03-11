Во время мартовской индексации некоторые пожилые граждане могут остаться без повышения пенсий, сообщает адвокат Иван Хомич.

Адвокат утверждает, что такой случай несправедлив и нарушает законы Украины. По словам адвоката Ивана Хомича, лица, которые выходили на пенсию в течение 2020-2023 годов, имеют право на увеличение размера своей пенсии, но для этого им нужно обратиться в суд. Согласно информации Министерства финансов, это повышение может составлять от 19,7% до 51%.

По словам адвоката, суд в большинстве случаев выступает в пользу заявителя и принимает положительное решение. "Пенсионерам, вышедшим на пенсию в 2020 году, можно увеличить пенсию на 51%, поскольку их пенсия не индексировалась длительное время — 3 года. Вышедшие на пенсию в 2021 году могут получить повышение на индексацию более чем на 40% ( 14% – индексация в 2022 году, 19,7% – предусмотрено в 2023, 7,9% текущий показатель).Пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2022 году, могут получить повышение на 19,7%, без учета 7,9% , которое будет применено в 2024 году", - пояснил адвокат.

Также он отметил, что украинцы могут добиться снятия максимального размера индексации благодаря решению Конституционного суда. В 2024 году максимальный размер индексации составляет 1500 гривен.

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