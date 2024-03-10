От 24 224 гривен до 30 280 гривен – столько могут получить военнослужащие за подписание контракта в Украине. Эти суммы будут начислены лицам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Согласно информации, размер денежного пособия зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и устанавливается на уровне 8, 9 или 10 размеров этого минимума.

Получить эту помощь могут военнослужащие, назначаемые на различные должности и срочные обязательства. Список таких лиц включает в себя назначенных на должности рядового состава на 3 года, сержантского и старшинского состава на 3 года и более, а также офицерского состава на 1 год и более. Также выплата предусмотрена для подписавших контракт на 5 лет и более, среди которых бойцы, назначенные на должности сержантского и старшинского состава, и офицерского состава после окончания военных учебных заведений.

Но есть и категории лиц, которые не получат эту помощь, в частности те, кто уже имеет контракт и решил пойти на должность сержанта или старшины, те, кого приняли на службу по контракту на должности офицерского состава, и подписавшие контракт во время прохождения. кадровой службы.

Чтобы получить эти деньги, военнослужащему нужно написать рапорт на имя командира. Выплата производится после вступления в силу контракта и назначения на должность согласно приказу командира.

Источник: armyinform

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