Появление таких блинов на столе станет настоящим кулинарным событием, которое не забудут ни родные, ни гости.

А самое главное это то, что такие необычные блины , которые выглядят как ажурные вафельные трубочки, очень просты в приготовлении.

Рецептом блинов поделилась фудблогерка и автор страницы «Zefirka recipes» .

«Очень вкусные и очень хрустящие. Обязательно попробуйте приготовить», – порекомендовала фудблогерка, показав процесс приготовления.

Для приготовления блинов нужны следующие ингредиенты: яйцо, 1 шт., сахар, 4 ст.л., соль, щепотка, теплое молоко, 100 мл., крахмал, 4 ст.л., разрыхлитель, 1 ч.л., мука, 7 ст.л., растопленное масло, 25 г.

Ход приготовления блинов такой:

К яйцу добавить сахар, соль, теплое молоко и перемешать. К смеси добавить крахмал, муку, разрыхлитель. В конце влить в тесто растопленное масло и все хорошо перемешать.

Теперь тесто переложить в кондитерский мешок или пакет, сделать небольшой надрез.

Жарить блины на разогретой, но сухой антипригарной сковороде, выливая тесто в виде хаотического узора.

Блинчики жарят только с одной стороны. Их скручивают в трубочку и снова выкладывают на сковороду.

Жарим на разогретой сухой антипригарной сковороде, формируя хаотичный узор, только с одной стороны до золотистого цвета. Сняв со сковороды, блины необходимо сразу свернуть в трубочку.

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