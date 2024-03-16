Разработчики некоторых приложений добавили вредоносное ПО, используя для работы библиотеку с зараженными компонентами.

Вредоносное ПО для телефонов Android под названием проникло в Google Play через 60 легальных приложений.

Вредоносный компонент «Goldoson» является частью сторонней библиотеки, используемой всеми шестьюдесятью приложениями на телефонах, которые разработчики по незнанию добавили в свои приложения.

Какие приложения в телефоне заражены вирусом и их нужно срочно удалить из телефона?

L.POINT с L.PAY – 10 миллионов загрузок;

Swipe Brick Breaker – 10 миллионов загрузок;

Money Manager Expense & Budget – 10 миллионов загрузок;

GOM Player – 5 миллионов загрузок;

Результат в реальном времени, счет в реальном времени – 5 миллионов загрузок;

Pikicast – 5 миллионов скачиваний;

Компас 9: Умный компас – 1 миллион загрузок;

GOM Audio – Музыка, Синхронизация текстов – 1 миллион загрузок;

LOTTE WORLD Magicpass – 1 миллион загрузок;

Bounce Brick Breaker – 1 миллион загрузок;

Infinite Slice – 1 миллион загрузок;

SomNote — Красивое приложение для заметок — 1 миллион загрузок.

По данным исследовательской группы McAfee , обнаружившей Goldoson, вредоносное приложения может собирать данные об установленных приложениях, телефонах, подключенных к Wi-Fi и Bluetooth, а также о местоположении пользователя по GPS.

Могут ли приложения, зараженные вирусом, воровать данные с Android телефонов? Когда пользователь запускает приложение в телефоне, содержащее Goldoson, библиотека регистрирует устройство и получает его конфигурацию с удаленного сервера, домен которого скрыт.

Конфигурация содержит параметры, определяющие, какие функции кражи данных и кликов по рекламе Goldoson должен запускать на зараженном телефоне и как часто.

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