Вредоносное ПО для телефонов Android под названием проникло в Google Play через 60 легальных приложений.
Вредоносный компонент «Goldoson» является частью сторонней библиотеки, используемой всеми шестьюдесятью приложениями на телефонах, которые разработчики по незнанию добавили в свои приложения.
Какие приложения в телефоне заражены вирусом и их нужно срочно удалить из телефона?
L.POINT с L.PAY – 10 миллионов загрузок;
Swipe Brick Breaker – 10 миллионов загрузок;
Money Manager Expense & Budget – 10 миллионов загрузок;
GOM Player – 5 миллионов загрузок;
Результат в реальном времени, счет в реальном времени – 5 миллионов загрузок;
Pikicast – 5 миллионов скачиваний;
Компас 9: Умный компас – 1 миллион загрузок;
GOM Audio – Музыка, Синхронизация текстов – 1 миллион загрузок;
LOTTE WORLD Magicpass – 1 миллион загрузок;
Bounce Brick Breaker – 1 миллион загрузок;
Infinite Slice – 1 миллион загрузок;
SomNote — Красивое приложение для заметок — 1 миллион загрузок.
По данным исследовательской группы McAfee , обнаружившей Goldoson, вредоносное приложения может собирать данные об установленных приложениях, телефонах, подключенных к Wi-Fi и Bluetooth, а также о местоположении пользователя по GPS.
Могут ли приложения, зараженные вирусом, воровать данные с Android телефонов? Когда пользователь запускает приложение в телефоне, содержащее Goldoson, библиотека регистрирует устройство и получает его конфигурацию с удаленного сервера, домен которого скрыт.
Конфигурация содержит параметры, определяющие, какие функции кражи данных и кликов по рекламе Goldoson должен запускать на зараженном телефоне и как часто.
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