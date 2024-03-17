Телефоны нужны нам в повседневной жизни, и поскольку мы используем их весь день, нам также необходимо их заряжать.

Но что делать, если ваш телефон внезапно перестал заряжаться и это огромная проблема, которую нужно решить прямо сейчас?

Вот некоторые причины, по которым ваш телефон не заряжается и как это исправить.

Почему телефон не заряжается? Существует много причин, по которым ваш телефон может перестать заряжаться: это может быть используемый вами USB-кабель, повреждение порта зарядки, неисправность электрической розетки и т. д. Но прежде чем прийти к какому-либо выводу, разумно проверить причину отсутствия зарядки.

Как починить телефон, который не заряжается? Вы можете выбрать высококачественные зарядные устройства для зарядки своих смартфонов, чтобы проблема с зарядкой больше не повторилась.

Ниже рассмотрим некоторые решения проблем, если телефон не заражяется.

Удалите ворс и пыль с вашего телефона.

Вы большую часть времени держите телефон в кармане или в сумочке? В этом случае пыль и ворс могут попасть в гнезда для зарядки телефона. Специалисты по обслуживанию телефонов больше не удивляются, когда видят, что гнезда для зарядки телефонов заполнены пылью, ворсом и даже забиты шоколадными конфетами!

2. Исправление USB-порта своими руками

Сначала вам придется вынуть аккумулятор или выключить телефон. После этого вы можете починить USB-порт, используя зубочистку, которая поднимет язычок вверх. Делать это нужно очень аккуратно и осторожно, потому что одна ошибка – и USB-порт будет испорчен навсегда.

3. Замените зарядный кабель для телефона.

Если вы ищете ответ, как починить телефон, который не заряжается? Ответом может быть смена зарядного кабеля . Это наиболее распространенная проблема, когда ваш телефон не заряжается.

Большинство людей сталкиваются с этой проблемой, и это происходит внезапно. Как только зарядный кабель перестанет заряжаться, вы больше не сможете его использовать.

4. Приобретите новые адаптеры или зарядное устройство для телефона.

Приобретение нового зарядного устройства немедленно решит проблему с зарядкой вашего телефона.

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