Победительница второго сезона и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какие начинки можно приготовить для блинов, чтобы они получились нереально вкусными.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные тоненькие блины с разными начинками, которые можно сочетать между собой.

Для теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 18 блинов):

яйца – 3 шт.

сахар – 30 г

щепотка соли

молоко (теплое) – 0,5 л

растительное масло – 30 мл (2 ст.л.)

мука – 200 г

Вишневая начинка:

вишни без косточек – 300 г

сахар – 40 г

крахмал кукурузный – 20 г

Творожная начинка:

творог жирностью 5-9% - 300 г

сахар – 40 г

сметана – 60 г

Яблочная начинка:

яблоки – 300 г

сахар – 20 г

масло сливочное – 5 г

Маковую начинку "Мастер Шеф" Елизавета Глинская покупает сразу готовую (350 г).

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком смешивает в миске яйца с сахаром, солью и третью молока. Затем добавляет муку и хорошо вымешивает, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло, остальное молоко и снова хорошо перемешиваем.

Блинчики жарим на разогретой сковороде с обеих сторон, а готовые смазываем растопленным сливочным маслом.

Для вишневой начинки смешиваем ингредиенты в сотейнике и провариваем 1-2 минуты после закипания – крахмал должен завариться. Для яблочной начинки яблоки нарезаем кубиками и тушим с сахаром и маслом в течение 5-7 минут. Оставляем их охлаждаться.

Ингредиенты для творожной начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто перебивает погружным блендером до однородности.

На блинчик с одной стороны "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает вишню, а с другой творог, с обеих сторон скручиваем блинчик до середины. На другой блин с одной стороны выкладываем либо маковую, либо яблочную начинку, скручиваем до середины, добавляем блин с вишней и творогом и докручиваем до конца.

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