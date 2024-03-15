Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные тоненькие блины с разными начинками, которые можно сочетать между собой.

Для теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 18 блинов):

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 30 г
  • щепотка соли
  • молоко (теплое) – 0,5 л
  • растительное масло – 30 мл (2 ст.л.)
  • мука – 200 г

Вишневая начинка:

  • вишни без косточек – 300 г
  • сахар – 40 г
  • крахмал кукурузный – 20 г

Творожная начинка:

  • творог жирностью 5-9% - 300 г
  • сахар – 40 г
  • сметана – 60 г

Яблочная начинка:

  • яблоки – 300 г
  • сахар – 20 г
  • масло сливочное – 5 г

Маковую начинку "Мастер Шеф" Елизавета Глинская покупает сразу готовую (350 г).

Елизавета Глинская

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком смешивает в миске яйца с сахаром, солью и третью молока. Затем добавляет муку и хорошо вымешивает, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло, остальное молоко и снова хорошо перемешиваем.

Блинчики жарим на разогретой сковороде с обеих сторон, а готовые смазываем растопленным сливочным маслом.

Для вишневой начинки смешиваем ингредиенты в сотейнике и провариваем 1-2 минуты после закипания – крахмал должен завариться. Для яблочной начинки яблоки нарезаем кубиками и тушим с сахаром и маслом в течение 5-7 минут. Оставляем их охлаждаться.

Елизавета Глинская

Ингредиенты для творожной начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто перебивает погружным блендером до однородности.

На блинчик с одной стороны "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает вишню, а с другой творог, с обеих сторон скручиваем блинчик до середины. На другой блин с одной стороны выкладываем либо маковую, либо яблочную начинку, скручиваем до середины, добавляем блин с вишней и творогом и докручиваем до конца.

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