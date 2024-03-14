Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и яркие шпинатные блины, которые можно подавать с соленой или сладкой начинкой, или же просто так.

Для приготовления шпинатных блинчиков "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 16 штук):

яйца – 100 г (2 шт.)

молоко (теплое) – 500 мл

мука – 200 г

рафинированное подсолнечное масло – 30 мл

сахар – 15 г

соль – 2 г

шпинат - 100 г

вода (теплая) – 100 мл

разрыхлитель - 2 г

В этот раз для начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала сливочный сыр и слабосоленый лосось.

Чтобы приготовить вкусные шпинатные блины, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске листья шпината, яйца, соль, сахар, 250 мл теплого молока, растительное масло и перебивает все блендером до однородности.

Далее добавляем муку с разрыхлителем и снова перебиваем смесь до однородной консистенции без комочков. В конце добавляем в тесто оставшееся теплое молоко (еще 250 мл), теплую воду и хорошо перемешиваем.

Жарим тоненькие шпинатные блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает каждый блинчик сливочным сыром, выкладывает кусочки слабосоленой рыбки, заворачивает в рулет и разрезает его пополам.

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