На своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась оригинальным рецептом на замену обычным голубцам.

Сарма – это крымскотатарские голубцы в виноградных листьях. Для этого рецепта победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

фарш говяжий (или баранина) – 500 г

маринованные виноградные листья (в сезон можно использовать свежие, будет так же вкусно)

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

рис (сырой, промытый) – 1 стакан

соль и перец по вкусу

Также звезда "Мастер Шеф" добавила в начинку и при тушении немного вяленых томатов для аромата.

Маринованные виноградные листья перед приготовлением нужно промыть, чтобы не было слишком солено.

"Мясо, лук и морковь можно пропустить через мясорубку, а можно отдельно поджарить морковь с луком и добавить в сырой фарш", – объясняет победительница "Мастер Шеф".

В фарш с зажаркой Валерия Матрохина добавляет промытый рис, мелко нарезанные вяленые томаты и все перемешивает. В виноградный лист плотно заворачиваем примерно 1 ч.л. начинки, чтобы голубцы были маленькими.

На дно сковороды или кастрюли с топстым дном выкладываем виноградные листы, чтобы сарма не пригорела, затем плотно выкладываем наши свертки, заливаем водой, сверху ставим крышку и прижимаем чем-то тяжелым. Доводим блюдо до кипения, а затем убавляем огонь и тушим в течение 40 минут.

Подавать сарму победительница "Мастер Шеф" советует с крымской язмой: смешиваем 1 литр кефира с натертым огурцом на терке (1 шт.), мелко нарезанным чесноком (3-4 зуб.) и мелко нарубленным укропом (пучок).

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