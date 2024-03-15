Этот оригинальный салат, одним из ингредиентов которого является морковь по-корейски, очень вкусный и сытный.

Морковь по-корейски – это вкусная и популярная закуска в виде тонкой и длинной соломки и с добавлением растительного масла, приправ и чеснока.

Многие хозяйки используют морковь по-корейски и как ингредиент для приготовления других блюд.

Например, шаурмы, хот-догов и салатов. Одним из таких рецептов и поделились на кулинарной странице в Инстаграмм «Cesmak.info». Он получается вкусным и сытным.

Для его приготовления необходимы такие ингредиенты: свиное сердце – 1 шт, морковь по-корейски – 200 г, лук – 1 шт, яйца – 2 шт., петрушка – 1 пучок, лук зеленый – по желанию, соль и черный перец по вкусу .

Лук лучше замариновать и для этого следует подготовить воду – 0,5 ст.; уксус (5%) – 0,5 ст.; сахар – 0,5 ст.; соль – 1 ст. л.

Ход приготовления салата из свиного сердца и моркови по-корейски.

Салат с морковью по-корейски.

Сначала необходимо отварить сердце в подсоленной воде с лавровым листом.

«Варить часа три на умеренном огне», - отметила хозяйка.

Затем следует отварить яйца и замариновать лук.

Для этого лук нарезаем, выкладываем в тарелку и заливаем крутым кипятком, туда же добавляем уксус, сахар и соль. Оставляем мариноваться лук на полчаса.

Сердце и яйца нарезаем. Можно кубиком, можно соломкой. Режем петрушку и зеленый лук.

Салат с морковью по-корейски.

С лука сливаем маринад и добавляем в салат. Также в салат выкладываем морковь по-корейски.

Добавляем соль и перец по вкусу, заправляем майонезом и можно подавать на стол!

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