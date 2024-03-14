Даже при блокаде границы с Украиной, во львовских магазинах отсутствие польских товаров не ощущается, хотя количество микроавтобусов, часто торгующих так называемыми "товарами из Европы", заметно уменьшилось. То же происходит и в других регионах Украины. Стало известно, как польская блокада повлияет на дальнейшие цены на продукты.
По словам эксперта по аграрным рынкам и советника директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Ивана Стефанишина, из Польши больше всего экспортируют овощи, фрукты, молочные продукты и разнообразные готовые пищевые продукты. Потому цены на них может весьма увеличится. При этом украинский асортимет тех же продуктов будет дешевле.
Относительно цен на мясо ситуация следующая - цены на свинину стабилизировались, и нет ожиданий значительных изменений в ближайшем будущем. Между тем, цены говядины, рынка говядины как такового нет, поскольку это дорогой сегмент, который не является массовым, и цены уже очень высоки.
Если взять птицу, цены на нее также стабилизировались, однако есть некоторое сопротивление во Франции и других странах по отношению к украинской птице из-за конкуренции от крупных украинских предприятий. Поэтому ожидать резкого роста цен не стоит, а в случае обострения проблем с экспортом цены на курятину и яйца могут даже снизиться.
Что касается других основных продуктов, таких как растительное масло, гречка, сахар, то их в Украине достаточно. По словам эксперта, хотя цены на сахар на мировых рынках могут возрасти из-за проблем в Бразилии, в Украине есть достаточные запасы этого продукта. Потому цены будут стабильными.
Кто-то говорит: будет дорожать такой-то продукт, и на фоне таких ожиданий цены растут, но у нас нет оснований прогнозировать удорожание каких-либо продуктов, за исключением сезонных колебаний и продукции из Европы.
Источник: Эспрессо.
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