Польские фермеры собираются продолжить протесты на границе с Украиной после 10 марта, и они продлятся до 30 апреля, поэтому цены могут измениться.

Даже при блокаде границы с Украиной, во львовских магазинах отсутствие польских товаров не ощущается, хотя количество микроавтобусов, часто торгующих так называемыми "товарами из Европы", заметно уменьшилось. То же происходит и в других регионах Украины. Стало известно, как польская блокада повлияет на дальнейшие цены на продукты.

По словам эксперта по аграрным рынкам и советника директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Ивана Стефанишина, из Польши больше всего экспортируют овощи, фрукты, молочные продукты и разнообразные готовые пищевые продукты. Потому цены на них может весьма увеличится. При этом украинский асортимет тех же продуктов будет дешевле.

Относительно цен на мясо ситуация следующая - цены на свинину стабилизировались, и нет ожиданий значительных изменений в ближайшем будущем. Между тем, цены говядины, рынка говядины как такового нет, поскольку это дорогой сегмент, который не является массовым, и цены уже очень высоки.

Если взять птицу, цены на нее также стабилизировались, однако есть некоторое сопротивление во Франции и других странах по отношению к украинской птице из-за конкуренции от крупных украинских предприятий. Поэтому ожидать резкого роста цен не стоит, а в случае обострения проблем с экспортом цены на курятину и яйца могут даже снизиться.

Что касается других основных продуктов, таких как растительное масло, гречка, сахар, то их в Украине достаточно. По словам эксперта, хотя цены на сахар на мировых рынках могут возрасти из-за проблем в Бразилии, в Украине есть достаточные запасы этого продукта. Потому цены будут стабильными.

Кто-то говорит: будет дорожать такой-то продукт, и на фоне таких ожиданий цены растут, но у нас нет оснований прогнозировать удорожание каких-либо продуктов, за исключением сезонных колебаний и продукции из Европы.

Источник: Эспрессо.

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