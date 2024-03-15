Ваш телефон, вероятно, хранит такие вещи, как семейные фотографии, ваши электронные письма и даже историю ваших местоположений, если у вас включен GPS.

В этом руководстве предоставлены пять простых шагов, которые можно использовать для обеспечения безопасности вашего телефона и защиты от взлома как для iPhone, так и для устройств Android.

Итак, как же защитить телефон от взлома:

Используйте Face ID, Touch ID или безопасный пароль.

Скорее всего, вы уже используете какой-либо метод проверки для разблокировки телефона — будь то Face ID, отпечаток пальца, графический ключ, который необходимо ввести, или PIN-код.

Однако, поскольку это ваша первая линия защиты от нежелательного доступа к вашему телефону, важно действовать правильно и придумать действительно уникальный код.

2. Далее, чтобы защитить телефон от взлома, убедитесь, что «Найти мой iPhone» или «Найти мое устройство» настроены правильно.

Следуя приведенному выше совету, если ваш телефон потерян или украден, вам нужна возможность либо найти и вернуть его, либо удаленно стереть его, чтобы гарантировать, что вор не сможет получить доступ к какой-либо информации на вашем телефоне.

Чтобы удаленно найти или стереть данные с телефона, вам необходимо заранее убедиться, что это настроено на вашем телефоне. Таким образом можно обеспечить безопасность телефона.

На iPhone убедитесь, что GPS включен. Затем перейдите в «Настройки» > «Ваше имя» > «Найти мой» > и коснитесь ползунка «Найти iPhone».

На Android убедитесь, что GPS включен. Затем перейдите в «Настройки» > «Безопасность» > «Найти мое устройство» и включите его.

3. Поддерживайте актуальность приложений для обеспечения безопасности телефона и чтобы защитить его от взлома.

Разработчики приложений постоянно выпускают обновления, чтобы улучшить производительность своих приложений — например, улучшая их работу на новых устройствах и выпуская новый контент.

Для этого лучше всего включить автоматическое обновление через Wi-Fi, чтобы вам не приходилось беспокоиться об обновлении приложений.

На iPhone перейдите в «Настройки» > «iTunes & App Store» > «Автоматические загрузки» и включите «Обновления приложений».

На Android перейдите в Google Play Store > коснитесь значка своего профиля в правом верхнем углу > «Настройки» > «Основные» > «Автообновление приложений».

Если вы обеспокоены тем, что ваш телефон может замедлять работу при обновлении, и хотите выполнять обновления вручную, вы также можете сделать это из магазина App Store или Google Play.

4. Поддерживайте свою операционную систему в актуальном состоянии.

Аналогичным образом, операционные системы телефонов также получают регулярные обновления для повышения производительности и безопасности.

Важно использовать последнюю версию iOS или Android, чтобы снизить вероятность взлома и для обеспечения безопасности телефона.

Не забудьте выполнять обновления операционной системы своего телефона через Wi-Fi, поскольку для их загрузки может потребоваться до двух гигабайт данных.

На iPhone перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

На Android перейдите в «Настройки» > «Система» > «Дополнительно» > «Обновление системы» > «Проверить наличие обновлений».

5. И еще один метод, чтобы обеспечить безопасность телефона от взлома - используйте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

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