Блині по этому рецепту получатся тонкими, нежными вкусными и такими, что не рвутся.

Рецептом идеальных блинов решил поделиться известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян.

По его словам, это рецепт его фирменных блинов.

«Идеальные, для мяса, малосольной рыбы, икорки или шоколадной нутеллы», - рассказал шеф-повар на своей странице в Инстаграм .

Также Алик Мктрчян подчеркнул, что в этом рецепте есть секрет. А именно – кукурузный крахмал.

Как приготовить блины, которые не рвутся.

Итак, для приготовления блинов понадобятся следующие ингредиенты: 1,3 молока, 7-8 яиц (если средние), чайная ложка соли, столовая ложка сахара, 6 столовых ложек растительного масла, 300 грамм муки и 30 грамм кукурузного крахмала.

«Главное, это последовательность», – отмечает Алик Мктрчян.

Итак, сначала венчиком взбиваете яйца, с мукой, сахаром, крахмалом, солью – до растворения всех комочков и однородной массы.

По словам шеф-повара, должна получиться очень густая сметана, или жидкое тесто.

И только потом добавляется молоко.

Как приготовить блины, которые не рвутся.



Тесто хорошо перемешивается и можно добавить растительное масло. Теперь тесто для блинов необходимо оставить на 30-40 минут.

При жарке блинов масло на сковороду уже не нужно добавлять

«Благодаря секрету из крахмала они очень мягкие и сочные», - подчеркнул Алик Мктрчян.

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