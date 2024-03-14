Рецептом идеальных блинов решил поделиться известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян.
По его словам, это рецепт его фирменных блинов.
«Идеальные, для мяса, малосольной рыбы, икорки или шоколадной нутеллы», - рассказал шеф-повар на своей странице в Инстаграм .
Также Алик Мктрчян подчеркнул, что в этом рецепте есть секрет. А именно – кукурузный крахмал.
Как приготовить блины, которые не рвутся.
Итак, для приготовления блинов понадобятся следующие ингредиенты: 1,3 молока, 7-8 яиц (если средние), чайная ложка соли, столовая ложка сахара, 6 столовых ложек растительного масла, 300 грамм муки и 30 грамм кукурузного крахмала.
«Главное, это последовательность», – отмечает Алик Мктрчян.
Итак, сначала венчиком взбиваете яйца, с мукой, сахаром, крахмалом, солью – до растворения всех комочков и однородной массы.
По словам шеф-повара, должна получиться очень густая сметана, или жидкое тесто.
И только потом добавляется молоко.
Как приготовить блины, которые не рвутся.
Тесто хорошо перемешивается и можно добавить растительное масло. Теперь тесто для блинов необходимо оставить на 30-40 минут.
При жарке блинов масло на сковороду уже не нужно добавлять
«Благодаря секрету из крахмала они очень мягкие и сочные», - подчеркнул Алик Мктрчян.
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