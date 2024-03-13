В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить торт "Наполеон".

Для приготовления теста (на 6 коржей + крошка для декора) победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

мука – 375 г + 25 г для подпила

сливочное масло 82,5% - 200 г

молоко – 90 мл

сметана жирная – 50 г

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

Все ингредиенты должны быть очень холодными, масло замороженное.

Для крема (заварной со сгущенкой) звезда "Мастер Шеф" использовала:

яичные желтки – 4 шт.

молоко – 0,5 л

мука или крахмал (лучше 50/50) – 50 г

размягченное сливочное масло 82,5% - 180 г

сгущенка - 1 банка

ванильный экстракт

В просеянную муку победительница "Мастер Шеф" натирает сливочное масло и быстро распределяет его, пока не растаяло. Добавляем яйцо, молоко, сметану, соль и быстро замешиваем тесто сперва ложкой, а затем руками.

Готовое тесто делим на 6 частей, выкладываем его на тарелку, накрываем пищевой пленкой и отправляем минимум на час в холодильник.

Охлажденное тесто звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина раскачивает на пергаменте и вырезает круги, которые пойдут на коржи, а обрезки – для крошки. По всей плоскости коржей делаем проколы вилкой и выпекаем поочередно в разогретой до 210-220 градусов духовке примерно 8-10 минут.

Чтобы приготовить крем, победительница "Мастер Шеф" сначала нагревает молоко. В сотейнике смешиваем до однородности яйца с мукой, затем постепенно добавляем горячее молоко, постоянно помешивая массу. Ставим смесь на плиту и доводим до загущения, снимаем с огня, накрываем пленкой в ​​контакт и даем остыть.

Мягкое сливочное масло взбиваем с помощью миксера, а затем смешиваем до однородности с охлажденным заварным кремом и сгущенкой – все должно быть примерно одинаковой температуры.

Коржи смазываем кремом (снаружи тоже), отправляем торт в холодильник на ночь, а с утра украшаем крошкой – и наш "Наполеон" готов.

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