Желание выяснить, заблокировал ли кто-то вас на вашем телефоне Android, не является чем-то новым.

Хотя мы надеемся, что это не так, мы часто все же хотим это выяснить.

Как узнать, заблокировал ли вас кто-то на телефоне Android? Существует минимум четыре простых способа.

Когда ваши звонки переходят прямо на голосовую почту.

Это может происходить по разным причинам: от ужасных сетей до неспособности человека отвечать на звонки или у него могут быть отключены телефоны. Однако если вы обнаружите, что ваши звонки всегда сразу же переходят на голосовую почту, это может быть сигналом о том, что человек, вероятно, заблокировал ваш номер.

Помните, что это не всегда точно, и лучший способ узнать, заблокировал ли вас кто-то, — это спросить этого человека.

2. Ваши текстовые сообщения не доставляются.

Это еще один способ узнать, заблокировал ли кто-то вас на своем телефоне Android. Когда вы отправляете текстовое сообщение, а оно все время не доставляется или не показывает примечание или уведомление о доставке, значит, получатель не получил ваше текстовое сообщение, а это означает, что существует высокая вероятность того, что вас заблокировали.

3. Удалите их номер и выполните поиск в списке контактов.

Если ваши звонки перенаправлялись на голосовую почту, а текстовые сообщения постоянно не доставлялись, и вы не хотите спрашивать человека, заблокировали ли он ваш номер на своем телефоне Android, то есть другой способ узнать, является ли ваш номер был заблокирован, просто выполнив эти несколько шагов

Перейдите в приложение контактов на своем телефоне Android и найдите номер человека, который, по вашему мнению, заблокировал вас.

Скопируйте их номер.

Нажмите на три точки в верхнем углу экрана.

Нажмите «Удалить», чтобы удалить контактную информацию.

Теперь закройте приложение контактов и откройте его снова.

Введите имя или номер человека, которого вы только что удалили, в поле поиска.

Какой бы ответ вы ни получили, он проверит, заблокированы ли вы. Если вы ищете имя или номер человека и оно появляется в качестве предлагаемого контакта, значит, этот человек вас не заблокировал. Если имя или номер человека не отображаются в предложениях, вполне вероятно, что ваш номер заблокирован.

В случае, если вы обнаружите, что вас не заблокировали, не забудьте пересохранить контактную информацию человека обратно в телефон.

4. Позвоните, используя другой номер телефона или скрытый номер.

Когда вы звоните человеку, типичный звонок звучит примерно от 3 до 10 раз, прежде чем вас отправят на голосовую почту, то есть, если вызываемый абонент не сразу берет трубку. Если он вообще не звонит, а направляется на голосовую почту, значит, вас не заблокировали.

Телефон человека, вероятно, выключен, находится в режиме полета или режиме «Не беспокоить». Однако если он звонит только один раз (или полузвонок, или сокращенный звонок) и переходит непосредственно на голосовую почту, то весьма вероятно, что ваш номер заблокирован.

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