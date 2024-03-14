Приготовить салат «Цезарь» дома можно с пекинской капустой, а дополнить классической домашней заправкой, магазинным соусом или заправкой из майонеза или сметаны.

С ингредиентами в салат «Цезарь» можно экспериментировать.

Например, использовав пекинскую капусту, филе курицы, помидоры черри, лук, сухарики, бекон, сыр пармезан, соль и перец по вкусу.

"По желанию к Цезарю можно добавить бекон, грибы, красную рыбу или креветки", - отметил повар Иван Пешехонов.

Готовя салат «Цезарь», филе курицы лучше запечь в духовке. Чери нарезаем, а сыр Пармезан натираем.

Главная фишка салата «Цезарь» – это заправка. Для ее приготовления следует взять растительное масло – 0.25 стакана, оливковое масло – 0.25 ст., анчоусы – 4 шт., сырой куриный желток – 1 шт., лимонный сок – 2 ст. л., дижонскую горчицу – 2 ч. л., вустерский соус – 0,5 ч. л., соль, молотый черный перец, тертый пармезан.

Рецепт салата "Цезарь" с пекинской капустой.

Повар также рассказал, как приготовить заправку в салат «Цезарь» с пекинской капустой.

Для этого необходимо соединить два вида растительного масла. Отдельно блендером взбить анчоусы, желток, лимонный сок, горчицу, вустерский соус, соль и перец. Продолжая взбивать, медленно влить в массу смесь масел до однородной консистенции. В конце всыпать пармезан и перемешать.

Такой соус к салату «Цезарь» можно хранить в холодильнике не больше 3 дней.

Рецепт салата "Цезарь" с пекинской капустой.

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