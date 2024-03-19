Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим секретом, как превратить обычное картофельное пюре в интересное блюдо.

Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальное картофельное пюре, которое никого не оставит равнодушным.

Рецепт достаточно оригинальный и невероятно вкусный. Его особенностью является безотходность, ведь картофельная шелуха нам также понадобится.

Для приготовления своего фирменного картофельного пюре "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

картофель - 0,5 кг

молоко - 50 г

сливки – 50 г

сливочное масло – 100 г

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает, чистит, заливает водой и отваривает до готовности.

В сотейник наливаем молоко, сливки, бросаем картофельную шелуху и провариваем, чтобы молочная смесь впитала аромат картофеля.

Отварной картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перетирает через сито до состояния пюре, добавляет процеженную молочно-сливочную смесь и хорошо перемешивает, а шелуху выкладывает на бумажное полотенце, чтобы она просушилась.

В горячее пюре по кусочку добавляем сливочное масло, активно вымешивая. Готовое пюре должно отходить от стен сотейника.

Картофельную шелуху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в микроволновку и подсушивает ее до состояния чипсов. Готовые чипсы измельчаем на небольшие кусочки и украшаем ими картофельное пюре при подаче.

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