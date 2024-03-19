Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальное картофельное пюре, которое никого не оставит равнодушным.
Рецепт достаточно оригинальный и невероятно вкусный. Его особенностью является безотходность, ведь картофельная шелуха нам также понадобится.
Для приготовления своего фирменного картофельного пюре "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- картофель - 0,5 кг
- молоко - 50 г
- сливки – 50 г
- сливочное масло – 100 г
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает, чистит, заливает водой и отваривает до готовности.
В сотейник наливаем молоко, сливки, бросаем картофельную шелуху и провариваем, чтобы молочная смесь впитала аромат картофеля.
Отварной картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перетирает через сито до состояния пюре, добавляет процеженную молочно-сливочную смесь и хорошо перемешивает, а шелуху выкладывает на бумажное полотенце, чтобы она просушилась.
В горячее пюре по кусочку добавляем сливочное масло, активно вымешивая. Готовое пюре должно отходить от стен сотейника.
Картофельную шелуху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в микроволновку и подсушивает ее до состояния чипсов. Готовые чипсы измельчаем на небольшие кусочки и украшаем ими картофельное пюре при подаче.
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