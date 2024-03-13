Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных и пышных паровых вареников с творогом.
Для теста на вареники "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- сода – 5 г
- масло рафинированное - 20 мл
- соль – 2 г
- сахар – 10 г
- мука – 330 г
Для творожной начинки:
- творог жирностью 5-9% – 350 г
- яйцо – 50 г (1 шт.)
- сахар – 15 г
- соль – 1 г
- ванильный сахар
В миске "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает кефир с солью, сахаром, содой и мукой, перемешивает, затем добавляет растительное масло, замешивает тесто и оставляет его под пленкой на 15-20 минут при комнатной температуре.
Тем временем готовим начинку, просто смешивая до однородности творог с яйцом, сахаром, солью и ванилью.
Руки, тесто и рабочую поверхность "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает растительным маслом и формирует из теста шарики массой примерно по 30 г, легонько раскатывает каждый в небольшие лепешки, выкладывает на них творожную начинку и залепляет вареники.
Нижнюю часть вареников смазываем растительным маслом и выкладываем их на сито или в пароварку. Готовить такие вареники нужно на пару под крышкой в течение 5-6 минут. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает готовые вареники растопленным сливочным маслом и подает вместе со сметаной.
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