Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам простой рецепт вареников с творогом на Масленицу.

Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных и пышных паровых вареников с творогом.

Для теста на вареники "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

кефир – 250 мл

сода – 5 г

масло рафинированное - 20 мл

соль – 2 г

сахар – 10 г

мука – 330 г

Для творожной начинки:

творог жирностью 5-9% – 350 г

яйцо – 50 г (1 шт.)

сахар – 15 г

соль – 1 г

ванильный сахар

В миске "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает кефир с солью, сахаром, содой и мукой, перемешивает, затем добавляет растительное масло, замешивает тесто и оставляет его под пленкой на 15-20 минут при комнатной температуре.

Тем временем готовим начинку, просто смешивая до однородности творог с яйцом, сахаром, солью и ванилью.

Руки, тесто и рабочую поверхность "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает растительным маслом и формирует из теста шарики массой примерно по 30 г, легонько раскатывает каждый в небольшие лепешки, выкладывает на них творожную начинку и залепляет вареники.

Нижнюю часть вареников смазываем растительным маслом и выкладываем их на сито или в пароварку. Готовить такие вареники нужно на пару под крышкой в ​​течение 5-6 минут. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает готовые вареники растопленным сливочным маслом и подает вместе со сметаной.

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