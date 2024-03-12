Блины по этому рецепту жарятся только с одной стороны, получаются очень вкусными, тоненькими и нежными, с оригинальной начинкой.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить идеальные блины по ГОСТ со вкусной капустной начинкой.

"Они невероятно нежные и очень вкусные получаются в результате! Эти блины выпекаются только с одной стороны, что сокращает время выпекания вдвое", – советует кулинар.

Особенность этого рецепта очень точная граммовка. Для теста на блины берем:

мука – 416 г

холодное молоко – 520 г + вода – 520 г

яйца - 83 г

сахар – 25 г

соль – 8 г

растительное масло – 20 г

Для начинки:

лук – 1 шт.

капуста - 700-800 г

молоко - 150-200 г

яйца – 4 шт. (отвариваем вкрутую)

соль и перец по вкусу

Сначала размешиваем яйца с солью, сахаром и половиной смеси молока и воды, затем добавляем муку и размешиваем все до однородности. Постепенно добавляем оставшееся молоко с водой, размешиваем и ставим готовое тесто на 30 минут в холодильник.

После холодильника хорошо размешиваем тесто, выпекаем блины на разогретой сковороде с одной стороны и складываем на тарелку обжаренной стороной вверх.

"Не снимая блины с тарелки, фаршируем их начинкой. Когда блин завернуть, непропеченная сторона блина получится снаружи. Готовые блины обжарить на небольшом огне до золотистой корочки", – объясняет блогерка.

Начинка готовится так: лук нарезаем кубиком, капусту тоненько шинкуем. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжарим лук, затем добавляем капусту.

"Обжарить, пока капуста не смягчится, станет кремового цвета и пойдет приятный аромат", – объясняет Татьяна Юшина.

Затем вливаем в сковороду молоко, добавляем соль, перец и тушим под крышкой до готовности. Оставляем капусту охлаждаться, затем добавляем к ней нарезанные кубиками отварные яйца и перемешиваем.

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