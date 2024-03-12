Согласно объявлению «Lifecell», оператор расширяет возможности для MNP-абонентов, пишет Politeka.net.

После изменений, уже вступивших в силу, абоненты могут перенести свой номер от другого мобильного оператора на любую активную SIM-карту lifecell.

"И при этом, продолжать использовать и портированный номер, и номер lifecell на одной SIM", - объясняют в "Lifecell" изменения.

В «lifecell» также подчеркнули, что перенести свой номер с другого мобильного оператора в lifecell можно, не выходя из дома, на любую активную SIM-карту lifecell.

Под активной подразумевается та, которая была ранее активирована и есть в использовании, - уточняют в lifecell.

"Lifecell" объявил о важном нововведении.

Также следует иметь в виду, что благодаря новой услуге «Закрепленный номер», если абонент не хочет терять свой текущий номер телефона lifecell, он может продолжить им пользоваться вместе с перенесенным номером другого оператора на одной SIM-карте по единому тарифу.

Следовательно, нет необходимости использовать две SIM-карты и оплачивать два тарифных плана, имея при этом два номера телефона.

В «Lifecell» подчеркнули, что номер другого мобильного оператора, который абонент перенес в сеть, будет использоваться как основной, а номер lifecell, ранее находившийся на SIM-карте абонента, «закрепляется» к основному номеру.

Чтобы звонить и отправлять SMS с закрепленного номера, следует добавлять в начале номера собеседника код 878, - предупредили в Lifecell.

"Lifecell" объявил о важном нововведении.

Услуга «Закрепленный номер» подключается абоненту Lifecell после переноса номера. Абонентам следует также знать, что первые 84 дня использования услуги предоставляются без дополнительной платы в счет первого оплаченного пакета услуг.

В дальнейшем стоимость составляет – 25 грн/4 недели.

Добавим, что в Lifecell также объяснили абонентам относительно одного из тарифов.

Так, абонент обратился к оператору с требованием объяснить, почему он платит 325 гривен, но скорость интернета падает.

"Если Вы имеете в виду тариф "Свободный Лайф", то по нему предоставляется безлимитный трафик интернета, после использования первых 50 Гб скорость будет составлять до 1 Мбит/сек до конца действия оплаченного пакета услуг на 4 недели", - отреагировали в "Lifecell " на обращение.

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