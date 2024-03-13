Морковь по-корейски может стать замечательным ингредиентом к разнообразным салатам, отличающимся сочностью и ароматом.

Готовятся такие салаты с морковью по-корейски быстро и просто, а смакуют очень хорошо. Некоторые салаты с морковью по-корейски благодаря своему составу могут даже заменить ужин. Все зависит от предпочтений.

Особенно удачно морковь по-корейски сочетается с мясными продуктами. Например, куриной печенью.

Рецептом такого салата поделилась автор страницы Cooking with love.

Для этого понадобятся следующие ингредиенты: консервированная кукуруза, куриная печень, морковь по-корейски, маринованный красный лук, зеленый лук, петрушка, соль, черный молотый перец, майонез для заправки.

Салат с морковью по-корейски.

Шаг первый – печень следует сварить до готовности и порезать соломкой, переложить в миску.

Морковь по-корейски необходимо немного нарезать, чтобы не была слишком длинной. Зеленый лук и петрушку измельчить. Лук следует замариновать – нарезать кубиком, добавить соль, сахар и уксус, оставить на минут 20.

Затем уксус следует слить.

Добавляем в куриную печенку кукурузу и другие ингредиенты, а также соль и перец по вкусу.

Последний шаг в приготовлении салата с морковью по-корейски – добавить майонез и перемешать.

Морковь по-корейски.

Отметим, что приготовить роскошную морковь по-корейски можно за 5 минут. Понадобятся такие ингредиенты: морковь – 1 кг, чеснок – 5 зубчиков, красная сладкая паприка – 1 ч. л., молотый кориандр – 0,5 ч. л., красный острый перец – 1 щепотка, соль – 0,5 ст. л., сахар – 1,5 ст. л., растительное масло – 100 мл, уксус 70% – 0,5 ст л.

Морковь натираем, добавляем сахар и соль – перемешиваем. Далее добавляем к моркови мелко натертый чеснок и снова перемешиваем. Специи совмещаем, добавляем в морковь и перемешиваем.

Последние шаги – вливаем растительное масло и уксус, перемешиваем. Морковь будет еще более нежной и ароматной, если растительное масло нагреть до дыма, но не доводить его до кипения.

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