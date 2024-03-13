Новые функции не позволяют таким компаниям использовать ваши личные данные на смартфоне для показа целевой рекламы.

Новая функция в смартфонах имеет большое значение, поскольку она напрямую влияет на приложения, которые полагаются на доходы от рекламы.

Теперь Apple предоставляет больше контроля пользователям смартфонов iPhone/iPad, которые хотят ограничить отслеживание рекламы в определенных приложениях или во всех приложениях, которые они используют на личных устройствах.

Как остановить отслеживание приложений на смартфонах iOS:

Чтобы использовать функцию прозрачности отслеживания приложений, вам необходимо сначала обновить свой iPhone или iPad до iOS 14.5. Вы можете обновить свою ОС, выбрав «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения». Загрузив и установив последнее обновление, вы можете перейти в «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Отслеживание».

Теперь вы можете разрешить "слежку" на смартфонах так: «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание », если не хотите, чтобы какое-либо из установленных приложений отслеживало вас.

Однако если вы хотите разрешить определенным приложениям отслеживать ваш смартфон, вам придется оставить эту функцию включенной. Каждый раз, когда вы загружаете новое приложение, вы получаете всплывающее уведомление с вопросом, хотите ли вы дать ему разрешение отслеживать вашу активность в других компаниях.

Вы также можете управлять конкретными приложениями, которые могут отслеживать вас с помощью смартфонов, из меню «Конфиденциальность», если вы хотите больше контролировать, каким приложениям в смартфонах разрешено отслеживать вас.

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