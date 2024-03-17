Этот салат из пекинской капусты очень вкусный и полезный, так что худеть на нем можно с удовольствием.

Этот салат из пекинской капусты особенный благодаря не только ингредиентам, но и заправке.

Его рецептом поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Tasty Stories».

«Много кто из девушек рекомендовали это сочетание. Лучше всего жареные кедровые орешки, но у меня были фисташки, поэтому в рецепте они. И что лучше всего, то этот рецепт мы также согласовали с нутрициологом при моей попытке худеть», - рассказала автор страницы.

Ингредиенты для этого салата нужны следующие: Буряк – 2 средних, Апельсин – 1 шт, Пекинская капуста – 100 г, Фета – 100 г, Орехи – 50 г (можно жареные фисташки).

Салат с пекинской капустой, на котором легко похудеть

Для приготовления заправки понадобятся оливковое масло 3ст.л, французская горчица с зернами 1 ч.л, соль.

Ход приготовления простой. Буряк необходимо предварительно запечь до готовности, почистить и нарезать. Пекинскую капусту следует нарезать мелко, а фету – кубиками.

Салат с пекинской капустой, на котором легко похудеть

Апельсин чистим от кожуры и пленки, а фисташки обжариваем. Выкладываем все ингредиенты, заправляем соусом и можно подавать к столу!

Подчеркнем, что в 100 г пекинской капусты содержится всего 16 калорий, что делает ее диетическим продуктом. Благодаря высокому содержанию клетчатки она хорошо насыщает и не дает испытывать голод. Пекинская капуста содержит витамины группы B, которые ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира.

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