Теплая погода привела к падению цен на популярные продукты. Такой популярный продукт, морковь продолжает дешеветь в цене. При этом качество овоща ухудшается, а предложение на рынке растет. Об этом было сообщено аналитиками.

Эксперты подчеркнули, что резкое потепление привело к тому, что морковь начала ухудшаться. Поэтому фермеры сейчас намаются быстрее продать свою продукцию. Именно поэтому начала падать цена моркови.

Сейчас в магазинах цены на морковь составляют от 6 до 9 гривен за кило, что в среднем на 12% меньше, чем в начале марта. Цены моркови на 76% ниже, чем в начале марта 2023 года.

"Снижающий ценовой тренд в данном сегменте аграрии связывают с увеличением предложения моркови на рынке, поскольку те хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, активно распродают имеющиеся объемы. При этом на рынке продолжают присутствовать большие объемы некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены, даже если речь идет о продукции высокого качества", - говорят специалисты.

Следует также подчеркнуть, что в Украине началось стремительное падение цены на популярный овощ, который еще недавно стоил в разы дороже, чем годом ранее. Речь идет о тепличном огурце.

Источник: EastFruit.

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