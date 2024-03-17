На своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась рецептом блюда, которое понравится любителям грибов и сливочного вкуса.

Победительница "Мастер Шеф" показала, как приготовить вкусную и нежную пасту с грибами, запеченным чесноком, шпинатом и крем-сыром.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" взяла следующие ингредиенты:

ракушки (или любые другие ваши любимые макаронные изделия из твердых сортов пшеницы)

грибы (королевские шампиньоны)

синий лук

тимьян

соль и перец

целая головка чеснока

растительное масло

шпинат

крем-сыр

Грибы победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина нарезает слайсами, сладкий лук - перьями, а с целой головки чеснока просто срезает верхушку. В форму для запекания складываем грибы, лук, чеснок, добавляем тимьян, немного поливаем все маслом и отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут (до готовности).

"Целый чеснок является звездным вкусом этой пасты. Ничего не спрашивайте, просто попробуйте", - подчеркнула победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

Пасту отвариваем до готовности, как указано на упаковке.

Запеченный чеснок победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина выдавливает из шелухи. Сразу в форму к запеченным грибам и луку с чесноком добавляем свежие листики шпината, крем-сыр, отварную пасту, молотый перец по вкусу, перемешиваем и сразу подаем к столу.

Последние новости Украины:

Эктор Хименес-Браво показал блюдо на завтрак, от которого невозможно оторваться.

Как небанально приготовить картошку: победительница "Мастер Шеф" дала интересный рецепт.

Секрет в одном ингредиенте: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт, который всех удивил.