Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Валерия Матрохина показала простой рецепт пасты, которая станет идеальным ужином для всей семьи.

В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предложила украинцам отличную идею для ужина.

Звезда "Мастер Шеф" поделилась оригинальным рецептом пасты, показав, как приготовить гнезда тальятелле с томатами, базиликом и сыром.

Для этого рецепта победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

гнезда лапши (тальятелле)

свежие томаты или консервированные томаты пелаты

чеснок

синий лук

базилик

соль и перец

крем-сыр

твердый сыр (пармезан/чедер/гауда)

"Мастер Шеф" Валерия Матрохина также советует по желанию вместо крем-сыра или дополнительно к нему добавить в такую ​​пасту мясной фарш.

Сначала готовим томатный соус. Мелко нарезаем луковицу, несколько зубчиков чеснока и листья базилика. На сковороде прогреваем томаты без кожуры вместе с луком, чесноком, базиликом, добавляем соль и специи по вкусу.

Часть готового соуса победительница "Мастер Шеф" выкладывает в форму для запекания, сверху сырые гнезда лапши и поливает остальным томатным соусом. Если жидкости слишком мало, добавляем немного воды.

В середину тальятелле выкладываем немного крем-сыра и тертого твердого сыра, по желанию приправленный мясной фарш.

Накрываем все фольгой и отправляем в разогретую до 200-250 градусов духовку на 40-45 минут. За 10 минут до готовности убираем фольгу, дополнительно посыпаем пасту сыром и запекаем до аппетитной корочки. Подаем с листочками свежего базилика.

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