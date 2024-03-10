В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась рецептом идеальных налистников на Масленицу.

Для приготовления теста на блины победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

яйцо – 2 маленьких или 1 большое

мука – 190 г

молоко – 500 мл

растительное масло – 50 г

сахар – 30 г

щепотка соли

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Звезда "Мастер Шеф" отметила, что любит добавлять экстракт ванили или рома для аромата.

Сначала победительница "Мастер Шеф" смещает яйца с сахаром, солью, просеянной мукой и половиной молока. Доводим смесь до консистенции густой сметаны без комочков. После этого добавляем остальное молоко и перемешиваем до однородности.

В конце добавляем в тесто растительное масло, или можно взять 50/50 растительное масло и растопленное сливочное масло. Снова хорошо размешиваем тесто половником и даем ему немного постоять перед выпеканием блинов. Жарим налистники на хорошо разогретой сковороде.

Также "Мастер Шеф" Валерия Матрохина рассказала о своих любимых начинках и сочетаниях для блинчиков:

варенье

сметана или йогурт + мед и орешки

тройная начинка вишневый конфитюр + мак + перетертый творог

соленые блинчики с моцареллой, обжаренные до золотистости

с курицей, грибами и сметаной

с крем-сыром и соленой рыбкой

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