В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась рецептом идеальных налистников на Масленицу.
Для приготовления теста на блины победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- яйцо – 2 маленьких или 1 большое
- мука – 190 г
- молоко – 500 мл
- растительное масло – 50 г
- сахар – 30 г
- щепотка соли
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Звезда "Мастер Шеф" отметила, что любит добавлять экстракт ванили или рома для аромата.
Сначала победительница "Мастер Шеф" смещает яйца с сахаром, солью, просеянной мукой и половиной молока. Доводим смесь до консистенции густой сметаны без комочков. После этого добавляем остальное молоко и перемешиваем до однородности.
В конце добавляем в тесто растительное масло, или можно взять 50/50 растительное масло и растопленное сливочное масло. Снова хорошо размешиваем тесто половником и даем ему немного постоять перед выпеканием блинов. Жарим налистники на хорошо разогретой сковороде.
Также "Мастер Шеф" Валерия Матрохина рассказала о своих любимых начинках и сочетаниях для блинчиков:
- варенье
- сметана или йогурт + мед и орешки
- тройная начинка вишневый конфитюр + мак + перетертый творог
- соленые блинчики с моцареллой, обжаренные до золотистости
- с курицей, грибами и сметаной
- с крем-сыром и соленой рыбкой
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