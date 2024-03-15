В этот раз на своей странице в Instagram победитель седьмого сезона шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить французские блины Креп Сюзетт.

Для приготовления идеальных тонких блинчиков победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

молоко – 1 л

яйца – 4 шт.

мука – 500 г

растительное масло – 2 ст.л.

сахар – 1.5 ст.л.

соль – 0.5 ч.л.

Для соуса нам понадобятся:

сок и цедра одного апельсина

коньяк или бренди – 3 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

Чтобы приготовить тесто на блины, сначала победитель "Мастер Шеф" сбивает яйца с сахаром и солью. Далее добавляем теплое молоко и снова хорошо размешиваем до однородности.

Маленькими порциями "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский добавляет муку, постоянно размешивая тесто, чтобы не было комочков. В конце добавляем растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем.

Выпекаем блины на разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовые блины сразу складываем треугольничками.

Победитель "Мастер Шеф" высыпает на сковороду сахар и прогревает его до начала карамелизации, затем добавляет апельсиновый сок и цедру, выкладывает в соус блины, вливает коньяк и фламбирует (поджигает, чтобы испарился алкоголь).

Шеф-повар выкладывает готовые Креп Сюзетт на тарелку и подает их с шариками ванильного мороженого.

Последние новости Украины:

Очень аппетитно – победительница "Мастер Шеф" дала рецепт вкусного блюда из картофеля.

Также сообщалось, что победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом украинской вкуснятины из простых ингредиентов.

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.