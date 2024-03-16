В разных регионах голубцы заворачивают либо в капусту, либо в виноградные листья, но на этот раз судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить вариант с луком.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами оригинальным рецептом голубцов.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил завернуть начинку не в капустные листья, а в лук.

Для приготовления голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

3 луковицы

2 морковки

3 зубчика чеснока

0,5 кг фаршу

1 чашка риса

¼ чашки гранатового сока

листики свежей мяты

сок половинки лимона

2 ст.л. томатного пюре

40 г орехов (лучше кедровых)

соль по вкусу

Для соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

вода, в которой отварим лук – 2,5 стакана

2 ст.л. томатного пюре

¼ чашки гранатового сока

2 ст.л. соли

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет две луковицы, чистит их, на каждой делает с одной стороны разрез до центра и отваривает в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Готовый лук достаем на тарелку, а воду оставляем для соуса.

Третью луковицу мелко нарезаем и обжариваем до золотистости на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем натертую морковь, измельченный чеснок и, помешивая, жарим в течение 3 минут. После этого добавляем фарш и жарим его, разбивая комочки, до изменения цвета.

Далее в сковороду к зажарке "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вливает гранатовый сок, добавляет томатное пюре, мелко нарезанную мяту, орешки, сок лимона, рис и тушит все вместе.

Отварной лук разделяем на слои. Заворачиваем в луковые "лепестки" начинку и выкладываем наши голубцы в форму для запекания.

Для соуса просто смешиваем в кастрюле гранатовый сок, томатное пюре, соль и воду из-под лука, доводим смесь до кипения и заливаем ею голубцы.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво накрывает голубцы пергаментом и фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

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