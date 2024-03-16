На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами оригинальным рецептом голубцов.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил завернуть начинку не в капустные листья, а в лук.
Для приготовления голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 луковицы
- 2 морковки
- 3 зубчика чеснока
- 0,5 кг фаршу
- 1 чашка риса
- ¼ чашки гранатового сока
- листики свежей мяты
- сок половинки лимона
- 2 ст.л. томатного пюре
- 40 г орехов (лучше кедровых)
- соль по вкусу
Для соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- вода, в которой отварим лук – 2,5 стакана
- 2 ст.л. томатного пюре
- ¼ чашки гранатового сока
- 2 ст.л. соли
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет две луковицы, чистит их, на каждой делает с одной стороны разрез до центра и отваривает в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Готовый лук достаем на тарелку, а воду оставляем для соуса.
Третью луковицу мелко нарезаем и обжариваем до золотистости на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем натертую морковь, измельченный чеснок и, помешивая, жарим в течение 3 минут. После этого добавляем фарш и жарим его, разбивая комочки, до изменения цвета.
Далее в сковороду к зажарке "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вливает гранатовый сок, добавляет томатное пюре, мелко нарезанную мяту, орешки, сок лимона, рис и тушит все вместе.
Отварной лук разделяем на слои. Заворачиваем в луковые "лепестки" начинку и выкладываем наши голубцы в форму для запекания.
Для соуса просто смешиваем в кастрюле гранатовый сок, томатное пюре, соль и воду из-под лука, доводим смесь до кипения и заливаем ею голубцы.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво накрывает голубцы пергаментом и фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.
Последние новости Украины:
Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.
Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.
Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.