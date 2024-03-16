На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами оригинальным рецептом голубцов.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил завернуть начинку не в капустные листья, а в лук.

Для приготовления голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 луковицы
  • 2 морковки
  • 3 зубчика чеснока
  • 0,5 кг фаршу
  • 1 чашка риса
  • ¼ чашки гранатового сока
  • листики свежей мяты
  • сок половинки лимона
  • 2 ст.л. томатного пюре
  • 40 г орехов (лучше кедровых)
  • соль по вкусу

Для соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

  • вода, в которой отварим лук – 2,5 стакана
  • 2 ст.л. томатного пюре
  • ¼ чашки гранатового сока
  • 2 ст.л. соли

Эктор Хименес-Браво

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет две луковицы, чистит их, на каждой делает с одной стороны разрез до центра и отваривает в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Готовый лук достаем на тарелку, а воду оставляем для соуса.

Третью луковицу мелко нарезаем и обжариваем до золотистости на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавляем натертую морковь, измельченный чеснок и, помешивая, жарим в течение 3 минут. После этого добавляем фарш и жарим его, разбивая комочки, до изменения цвета.

Эктор Хименес-Браво

Далее в сковороду к зажарке "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво вливает гранатовый сок, добавляет томатное пюре, мелко нарезанную мяту, орешки, сок лимона, рис и тушит все вместе.

Отварной лук разделяем на слои. Заворачиваем в луковые "лепестки" начинку и выкладываем наши голубцы в форму для запекания.

Для соуса просто смешиваем в кастрюле гранатовый сок, томатное пюре, соль и воду из-под лука, доводим смесь до кипения и заливаем ею голубцы.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво накрывает голубцы пергаментом и фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

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