Известный ресторатор, шеф-повар, судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво предложил украинцам рецепт вкуснятины, в которой объединились сразу два популярных десерта.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить десерт два в одном – чизкейк-брауни.

От этого десерта в восторге будут все любители сливочного сыра и шоколада. Рецепт очень простой.

Для брауни нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 22 см):

200 г черного шоколада

150 г сахара

150 г сливочного масла

3 яйца

100 г муки

1 ст.л. какао

⅓ ч.л. соли

Для чизкейка «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво приготовил:

сливочный сыр - 200 г

сахар – 50 г

ваниль

яйцо – 1 шт.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво растапливает и смешивает до однородности черный шоколад и сливочное масло.

Отдельно взбиваем яйца с сахаром. Добавляем в яичную массу смесь просеянной муки и какао-порошка, соль и вымешиваем все до однородности. В конце добавляем растопленный шоколад с маслом, снова хорошо перемешиваем – и смесь для брауни готова.

Отдельно "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит массу для чизкейка, просто взбивая до однородности сливочный сыр с яйцом, сахаром и ванилью.

Дно круглой формы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво застилает пергаментом и чуть-чуть присыпает мукой, а борта смазывает маслом. Выкладываем брауни и чизкейк в форму, как на видео, чтобы получить красивый узор.

Выпекаем чизкейк-брауни в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Подавать десерт особенно вкусно вместе с шариком ванильного мороженого.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.