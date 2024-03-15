В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить десерт два в одном – чизкейк-брауни.
От этого десерта в восторге будут все любители сливочного сыра и шоколада. Рецепт очень простой.
Для брауни нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 22 см):
- 200 г черного шоколада
- 150 г сахара
- 150 г сливочного масла
- 3 яйца
- 100 г муки
- 1 ст.л. какао
- ⅓ ч.л. соли
Для чизкейка «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво приготовил:
- сливочный сыр - 200 г
- сахар – 50 г
- ваниль
- яйцо – 1 шт.
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво растапливает и смешивает до однородности черный шоколад и сливочное масло.
Отдельно взбиваем яйца с сахаром. Добавляем в яичную массу смесь просеянной муки и какао-порошка, соль и вымешиваем все до однородности. В конце добавляем растопленный шоколад с маслом, снова хорошо перемешиваем – и смесь для брауни готова.
Отдельно "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит массу для чизкейка, просто взбивая до однородности сливочный сыр с яйцом, сахаром и ванилью.
Дно круглой формы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво застилает пергаментом и чуть-чуть присыпает мукой, а борта смазывает маслом. Выкладываем брауни и чизкейк в форму, как на видео, чтобы получить красивый узор.
Выпекаем чизкейк-брауни в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Подавать десерт особенно вкусно вместе с шариком ванильного мороженого.
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