Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил приготовить куриные ножки с хрустящей корочкой по упрощенному варианту, токое блюдо займет немного сил, но будет очень вкусным.
Ингредиенты:
- 5 куриных ножек
- 100 граммов бекона
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Паприка молотая по вкусу
- 20 миллилитров растительного масла
Для соуса BBQ:
- 150 граммов соуса барбекю
- 50 граммов сливочного масла (73% жирности)
- 50 граммов коричневого тростникового сахара
- 2 столовые ложки меда
- 15 граммов острого перченого соуса
- 10 граммов зеленого лука для украшения
Приготовление:
Шаг 1:
Подготовьте куриные ножки, промойте их под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. В большой миске смешайте растительное масло с солью, перцем и паприкой. Замаринуйте мясо в получившемся маринаде, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Шаг 2:
Оберните каждую ножку слоями бекона, после чего посыпьте сверху немного паприки. Уложите ножки в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25 минут.
Шаг 3:
В маленькой кастрюле смешайте соус барбекю, сливочное масло, коричневый тростниковый сахар, мед и острый перченый соус. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выньте ножки из духовки и смажьте их приготовленным соусом BBQ. Верните ножки в духовку и запекайте еще 5-10 минут, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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