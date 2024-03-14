Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво предложил приготовить куриные ножки с хрустящей корочкой по упрощенному варианту, токое блюдо займет немного сил, но будет очень вкусным.

Ингредиенты:

5 куриных ножек

100 граммов бекона

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Паприка молотая по вкусу

20 миллилитров растительного масла

Для соуса BBQ:

150 граммов соуса барбекю

50 граммов сливочного масла (73% жирности)

50 граммов коричневого тростникового сахара

2 столовые ложки меда

15 граммов острого перченого соуса

10 граммов зеленого лука для украшения

Приготовление:

Шаг 1:

Подготовьте куриные ножки, промойте их под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. В большой миске смешайте растительное масло с солью, перцем и паприкой. Замаринуйте мясо в получившемся маринаде, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Шаг 2:

Оберните каждую ножку слоями бекона, после чего посыпьте сверху немного паприки. Уложите ножки в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25 минут.

Шаг 3:

В маленькой кастрюле смешайте соус барбекю, сливочное масло, коричневый тростниковый сахар, мед и острый перченый соус. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выньте ножки из духовки и смажьте их приготовленным соусом BBQ. Верните ножки в духовку и запекайте еще 5-10 минут, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

@hectorjimenezbravo КУРЯЧІ НІЖКИ BBQ 🍗 За цим рецептом курятина легко готується вдома. Секрет спіху - смачний соус барбекю, що надає кисло-солодкого смаку 😋 📜 Інгредієнти: ﻿﻿Курячі ніжки - 5 шт; ﻿﻿Бекон - 5 смужок; ﻿﻿Сіль, перець, солодка паприка - на смак; ﻿﻿Олія - 20 г; ﻿﻿Соус BBQ - 150 г; ﻿﻿Вершкове масло - 50 г; ﻿﻿Цукор коричневий - 50 г; ﻿﻿Мед - 2 ст.л; ﻿﻿Соус шрірача або будь-який гострий - 15 г. 👨‍🍳 Приготування: ﻿﻿﻿1. Зачистити кістку, верхню частину обмотати фольгою. ﻿﻿﻿ 2. Замаринувати сіллю, перцем та паприкою в олії. ﻿﻿﻿ 3. Обмотати ніжку беконом, присипати паприкою та запікати 25 хвилин при 180°. ﻿﻿﻿ 4. Соус BBQ, вершкове масло, чукор, мед та гострий соус змішати в ковші та довести до кипіння. 5. Обмазати ніжку соусом та запікати ще 5-10 хвилин при 180°, доки соус не перестане липнути до пальців Прикрасити зеленою цибулею та подавати до столу. Смакує з рисом чи картоплею, або як закуска. 📌 Зберігайте та готуйте швидко і смачно. ♬ original sound - Ектор Хіменес-Браво

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