Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать вкусный ужин с рыбой за несколько минут.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить изысканное блюдо, которое не требует много сил. Кулинар отметил, при таком приготовлении времени потратится немного, однако ужин будет действительно вкусным.

Ингредиенты:

1 филе дорадо

50 г брокколи

30 г сладкого перца

30 г лука

20 г моркови

30 г соевого соуса

2 зубчика чеснока

5 г куркумы

2 г молотого мускатного ореха

Приготовление:

Нарежьте филе дорадо на порционные кусочки и выложите их в миску, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Дале в емкость добавьте смесь из соевого соуса, измельченного чеснока, куркумы и молотого мускатного ореха. После хорошенько перемешайте, чтобы маринад был вокруг каждого кусочка рыбы. Оставьте на несколько минут пропитаться, а за это время займитесь овощами, достаньте все необходимое заранее.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте формочки из пергамента для овощей. Нарежьте брокколи, сладкий перец, лук и морковь на мелкие кусочки и выложите их в формочки.

Затем выложите намаринованную рыбу на овощи и полейте оставшимся маринадом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Поставьте формочки с рыбой и овощами в духовку и запекайте 20 минут.

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