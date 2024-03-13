Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить изысканное блюдо, которое не требует много сил. Кулинар отметил, при таком приготовлении времени потратится немного, однако ужин будет действительно вкусным.
Ингредиенты:
- 1 филе дорадо
- 50 г брокколи
- 30 г сладкого перца
- 30 г лука
- 20 г моркови
- 30 г соевого соуса
- 2 зубчика чеснока
- 5 г куркумы
- 2 г молотого мускатного ореха
Приготовление:
Нарежьте филе дорадо на порционные кусочки и выложите их в миску, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Дале в емкость добавьте смесь из соевого соуса, измельченного чеснока, куркумы и молотого мускатного ореха. После хорошенько перемешайте, чтобы маринад был вокруг каждого кусочка рыбы. Оставьте на несколько минут пропитаться, а за это время займитесь овощами, достаньте все необходимое заранее.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте формочки из пергамента для овощей. Нарежьте брокколи, сладкий перец, лук и морковь на мелкие кусочки и выложите их в формочки.
Затем выложите намаринованную рыбу на овощи и полейте оставшимся маринадом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Поставьте формочки с рыбой и овощами в духовку и запекайте 20 минут.
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