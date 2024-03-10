Знаменитый салат «Цезарь» благодаря этому рецепту можно приготовить быстро и просто, а результат будет таким, как и ожидается – непревзойденным.

Салат «Цезарь» – это очень популярное блюдо, которое готовится в кафе и ресторанах по всему миру.

С тех пор, как он появился хозяйки и хозяева, шеф-повара и те, кто просто любит вкусно поесть, не устают предлагать все новые и новые версии салата «Цезарь».

Экспериментируя с ингредиентами и соусами. Делая его более изысканным или наоборот таким, чтобы можно было сделать наспех и без лишних заморочек.

Таким рецептом вкусного салата «Цезарь», который можно приготовить дома, и поделилась фудблогер, автор страницы с рецептами в Инстаграм «Recepty przepisy».

Для приготовления салата Цезарь нужны следующие ингредиенты: листья салата (в идеале айсберг), 7-8 перепелиных яиц, 6 помидоров черри, 150 г куриного филе, 60 г сухариков.

Для соуса к салату Цезарь нужны 2 яйца, 3 зубца чеснока, 2 ч.л. дижонской горчицы, 2 ст.л. лимонного сока, соль, 50 г пармезана, 125 г растительного масла.

Ход приготовления следующий: куриное филе посыпать приправой и обжарить на сковороде до готовности, охладить. Яйца нужно отварить.

Следующий шаг – филе нарезаем полосками, яйца пополам, помидоры на 4 части.

Готовя соус к салату Цезарь необходимо соединить яйца, чеснок, горчицу, соль, лимонный сок, пармезан. Пробить ингредиенты погружным блендером и, не переставая взбивать, влить растительное масло. Снова взюить.

Заправляем листья салата соусом. Формируем салат «Цезарь» – сначала выкладываем листья салата, затем филе и помидоры. Далее необходимо выложить сухарики и посыпать тертым сыром. Последний шаг – выкладываем яйца.

Отметим, что сухарики для салата «Цезарь» можно сделать на сухой сковороде или в духовке. Из багета или другого белого хлеба.

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