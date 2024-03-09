По вкусу этот необычный салат с морковью по-корейски напоминает такую ​​популярную и многими любимую шаурму.

Ведь в этом салате с морковью по-корейски удачно сочетаются такие же ингредиенты. Поэтому этот необычный салат так и называется – «Шаурма».

«Рецепт салата «Шаурма». Выходит МЕГА вкусно!!! Делайте на 2 порции», - советует блоггер и автор страницы «Gggalyna_ganchuk».

Для приготовления салата «Шаурма» понадобятся следующие ингредиенты: 1 филе куриное, 1 огурец, 1 помидор, 150-200 г моркови по-корейски, 1 лаваш, соль и перец по вкусу.

Рецепт необычного салата с морковью по-корейски.

Куриное филе необходимо обжарить на сковороде с растительным маслом. Помидор и огурец нарезаем кубиком. Лаваш тоже нарезаем кубиком. Добавляем к ингредиентам морковь по-корейски. Перемешиваем, добавляем соль, перец и другие специи по желанию.

Заправить салат «Шаурма» блоггер предлагает майонезом или сметаной с французской горчицей.

В комментариях подписницы блоггера отмечают, что такой салат с морковью по-корейски действительно вкусный.

«Вкуснятина»,

«Салатик очень вкусный».

Рецепт необычного салата с морковью по-корейски.

Отметим, что в шаурму также добавляют листья салата, зелень, лук. Так что с ингредиентами этого салата тоже можно экспериментировать.

Морковь по-корейски можно купить на рынке или в магазине или сделать дома. Это достаточно быстро и просто. К примеру, воспользовавшись следующим рецептом.

Для приготовления моркови по-корейски понадобятся следующие ингредиенты: морковь – 1 кг., уксус – 5 ст.л, соль – 1 ч.л, чеснок – 8 зуб (количество можно регулировать по вкусу), кориандр в зернах – 1 ч.л , перец черный – 1 ч.л, сахар – 3 ст. л, подсолнечное масло - 3 ст. л.

Морковь моем, чистим и натираем на специальной терке. Добавляем сахар, соль, специи, уксус и перемешиваем. Чеснок также выкладываем в морковь.

Масло нагреваем и добавляем в морковь. Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник, чтобы настоялась.

Последние новости Украины:

Морковь и свекла по-корейски вкуснее, чем в магазине: секреты рецепта.

Сочная и вкусная морковь по-корейски в домашних условиях – бомба-рецепт.

Супер закуска – самый простой рецепт моркови по-корейски без лишних хлопот.