Салат из пекинской капусты заиграет новыми вкусами, если добавить в него один интересный и полезный ингредиент.

Салат из пекинской капусты выйдет по-новому, если приготовить его по рецепту, которым поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Mishuhism».

«Просто попробуйте, как это вкусно», – предложила фудблогер.

Итак, для салата из пекинской капусты по-новому понадобятся следующие ингредиенты: сыр, помидор, сырые шампиньоны, майонез для заправки.

Пекинскую капусту шинкуем. Сыр, шампиньоны и помидор нарезаем кубиками. Добавляем соль и перец по вкусу, заправляем майонезом.

Интересный салат из пекинской капусты.

Все, салат из пекинской капусты по-новому можно подавать на стол!

Отметим, что сырые шампиньоны богаты витаминами и микроэлементами. Несмотря на низкую калорийность шампиньоны содержат много белка. В 100 г шампиньонов содержится около 3 г белка, что составляет 6% от суточной нормы для взрослого человека.

Интересный салат из пекинской капусты.

Шампиньоны избавляют от лишнего холестерина в крови и предупреждают атеросклероз.

Шампиньоны обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защищать клетки от свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс и старение.

Выбирая шампиньоны, лучше отдать предпочтение тем, которые выращивались в тепличных условиях. Это безопаснее. Особое внимание следует обратить на дату сбора. Если же шампиньоны стояли на прилавках больше двух дней – в сыром виде их не следует употреблять.

Выбирать необходимо упругие шампиньоны без повреждений, плесени и т.д.

Также следует помнить, что шампиньоны могут быть загрязнены тяжелыми металлами или пестицидами. Такое случается, если они выращены в неблагоприятных условиях или обработаны химическими веществами.

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